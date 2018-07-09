Премьер Польши рассказал, при каком условии помирятся украинцы и поляки

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что примирение между украинцами и поляками возможно только в случае признания «правды» о Волынской резне. Об этом политик написал в своем твиттере.

«Преступления, в отношении которых не хватает слов, даже по прошествии 75 лет. Память о жертвах нельзя стереть», — написал Моравецкий.

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Он подчеркнул, что согласие между народами Польши и Украины возможно только в том случае, если украинская сторона признает «полную правду» об историческом событии.

Ранее Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Волынская резня была этнической чисткой, а не войной между поляками и украинцами.