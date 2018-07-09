Песков рассказал, как идет подготовка к саммиту США и России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские и американские эксперты в ходе подготовки к встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обмениваются позиционными документами, передает РИА «Новости».

При этом он пояснил, что говорить о сближении позиций «преждевременно». По словам Пескова, подготовка к саммиту ведется на уровне экспертов.

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«В ходе подготовки стороны обмениваются позиционными документами, где изложены взгляды и по тем вопросам, по которым продолжаются наблюдаться расхождения во мнениях, и по тем вопросам, где могут прощупываться совпадения», — сообщил Песков.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о передаче Россией США проекта заявления Путина и Трампа.

Песков предложил журналистам дождаться встречи Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки.

Ранее стало известно, кто поедет с Трампом на саммит в Хельсинки.