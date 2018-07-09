Путин принес соболезнования Абэ из-за наводнения в Японии

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи наводнением в Японии, сообщает официальный сайт Кремля.

Как отмечается в сообщении, российский лидер выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями в западных районах Японии.

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«Глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшего бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в сообщении.

На западную часть Японии 7 июля обрушился тайфун, который принес ливневые дожди. Они спровоцировали наводнения и оползни.

Ранее сообщалось, что жертвами стихийного бедствия в Японии стали более 100 человек.