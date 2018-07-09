Адвокат Трампа призвал Мюллера доказать непредвзятость расследования «дела о России»

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани потребовал у спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера доказать непредвзятость расследования. Об этом юрист рассказал в интервью телеканалу NBC.

По его словам, адвокаты порекомендовали Трампу не проводить беседу с Мюллером до тех пор, пока не будут предоставлены доказательства, подтверждающие необходимость расследования.

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Джулиани добавил, что президент США готов дать показания, так как считает, что «не сделал ничего плохого», однако прокуроры могут пытаться заманить его в «ловушку», рассчитывая поймать на даче ложных показаний.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал американских сенаторов расследовать дело об использовании почты экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.