В Госдуме ответили на заявление сенатора США о неэффективности санкций против России

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что полной отмены ограничительных мер со стороны Вашингтона в ближайшие годы ожидать не следует, передает RT.

«Я не помню периода, когда мы жили без американских санкций. Они действуют всегда. Как только в США собрались отменять так называемую поправку Джексона — Вэника, появились новые ограничительные меры — акт Магнитского.

Америка будет пытаться получить какие-то рычаги, чтобы ссылаться на них для ведения своей внешнеполитической деятельности, для определённого политического и экономического шантажа. Но я также абсолютно уверен, что те санкции, которые действуют сегодня, в ближайшее время начнут сокращаться. Этому будет способствовать в том числе та парламентская дипломатия, которая сейчас уже осуществляется на встречах с конгрессменами и сенаторами США», — заключил депутат.