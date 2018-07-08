Эксперт: Макрон проводит очень непопулярные реформы

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров объяснил падение популярности Макрона, передает НСН.

«Неизбежно разочарование после первого года, когда все в эйфории находятся, потому что все ждут каких-то хороших результатов, которые обычно не приходят на встречу. Такой результат неизбежен, потому что Макрон проводит очень непопулярные реформы. Сумел провести реформу железных дорог Франции, изменивших статус служащих, что очень не понравилось [гражданам] и до сих пор идут забастовки на французских железных дорогах.

Реклама

Плюс вопросы пенсионной реформы и других финансовых реформ, которые часто не улучшают материальное положение людей с умеренными и низкими доходами. Не случайно многие считают, что Макрон, хотя он выступал как центрист, это президент, который проводит правую политику, которая благоприятствует богатым французам. Термин «президент богатых» закрепился за ним в последнее время. Плюс к этому, вопросы недовольства французов некоторым авторитарным стилем Макрона, которого часто называют Юпитером, современным Наполеоном. Все это тоже не нравится многим французам, которые не любят авторитарный стиль правления, который сейчас приписывают Макрону», — разъяснил Федоров.

Более 70 процентов французов считают политику президента Эмманюэля Макрона несправедливой, а 65 процентов — неэффективной. Опрос с такими результатами провела компания Odoxa-Dentsu Consulting для газеты Figaro и радиостанции France Info.