Эксперт: белорусская власть рассчитывает, что отмена виз поспособствует увеличению турпотока из Китая

Белорусский политолог Алексей Дзермант рассказал, чего ждут в республике от безвизового режима, передает НСН.

«Идет укрепление прежде всего экономических связей с Китаем, хотя начало ему положило политическое сближение. И отмена виз – это свидетельство того, что началось движение по экономическому, по гуманитарному треку. Пока, конечно, нельзя сравнить поток туристов из Китая с потоком из России, прежде всего.

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Потому что больше всего в Беларусь едут из России. Затем это страны – ближайшие соседи: Польша, Литва, Украина. Потом Западная Европа и дальше уже Китай. Но белорусская власть рассчитывает, что отмена виз поспособствует увеличению турпотока из Китая.

Хотя для китайцев Беларусь – страна малоизвестная, но поскольку у нас много мест – «реликтов советской эпохи», связанных с советским прошлым, со становлением коммунистической идеи, думаю, китайцам это может быть интересно.

Кроме того это традиционно агротуризм в тех климатических условиях, которых у китайцев нет. Потенциально это очень интересный рынок для Беларуси», — объяснил он.