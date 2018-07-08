Трамп призвал расследовать ситуацию вокруг почты Клинтон

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что американские сенаторы должны расследовать дело об использовании экс-госсекретарем Хиллари Клинтон личной почты.

«Одиозная охота на ведьм должна обратиться к расследованию по поводу пропавшего почтового сервера, незаконно удаленной почты Хиллари», — написал Трамп.

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По его словам, сенаторам стоит заняться расследованием незаконно удаленной почты Клинтон, а не «сговора с Россией».

Ранее Трамп заявил, что американцы потеряли доверие к спецпрокурору Роберту Мюллеру и его расследованию о «вмешательстве России» в президентские выборы в Соединенных Штатах.

По его словам, расследования «сговора с Россией» является нелепым.