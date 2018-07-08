AP: в США арестовали угрожавшего убить сторонников Трампа мужчину

В американском штате Нью-Йорк полиция арестовала мужчину, который ранее угрожал убить сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, Мартин Астроф был задержан полицией в городе Несконсет.

Как отмечается, Астроф также угрожал убить сторонников республиканца Ли Зельдина.

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Полиция предъявила Астрофу обвинения в распространении угроз террористического характера.

При этом в настоящее время он помещен под стражу.

В прошлом году сообщалось, что житель города Локпорт в штате Нью-Йорк был приговорен к двум годам лишения свободы за то, что высказал намерения убить Трампа.