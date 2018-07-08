Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины»

Украинский политик, правозащитник Левко Лукьяненко скончался на 90-м году жизни. Об этом в фейсбуке заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, Лукьяненко всю свою жизнь посвятил служению стране.

Гройсман также подчеркнул, что Левко Лукьяненко боролся за свободу и независимость Украины.

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В свою очередь президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке назвал Лукьяненко символом несокрушимости духа Украины.

В частности, Левко Лукьяненко известен, как автор «Акта провозглашения независимости Украины». В 2005 году ему присвоили звание Героя Украины.