Лукашенко заявил о связи народов России, Белоруссии и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о связи русского, белорусского и украинского народов, которая всегда будет выше политических амбиций, сообщает РИА «Новости».

Глава Белоруссии приветствовал участников праздника «Купалье», который проходит в могилевской области.

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«Он так и задумывался — как праздник, объединяющий соседей… Людей, предки которых в былые времена так же красиво и дружно встречали ночь на Ивана Купалу на берегах Днепра — могучей реки, соединяющей и питающей земли Беларуси, России и Украины. Связь наших народов, основанная на общей вековой истории, обычаях и традициях, всегда будет выше любых политических интересов и амбиций», — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал Венесуэлу «Братской страной».