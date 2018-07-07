В Госдуме заявили о возобновлении парламентского диалога с США

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что парламентский диалог России и США возобновляется, сообщает РИА «Новости».

Об этом депутат заявил по итогам российско-американского саммита в рамках ПА ОБСЕ в Берлине.

«Межпарламентскиий диалог возобновляется, вторая встреча вслед за недавним визитом в Москву делегации американских республиканцев», — сказал Слуцкий.

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Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду на то, что после встречи с парламентариями США возникнут подвижки в вопросе взаимного снятия санкций.

Также ранее сообщалось, что американские сенаторы, совершившие визит в Москву, не общались с кремлевскими чиновниками.