В Госдуме ответили Госдепу на слова о свободе СМИ в России

Российское законодательство никак не ограничивает работу журналистов «Радио Свободы», «Голоса Америки» и других СМИ. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, комментируя критику Госдепа США, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель Госдепартамент Хизер Науэрт заявила, что российское правительство «продолжает подавлять свободу прессы и независимость медиа».

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Горелкин отметил, что законы в России никак не ограничивают журналистов «Радио Свободы», «Голоса Америки» и ряда других СМИ в сборе и распространении информации. Он также подчеркнул, что статус иностранного агента не накладывает никаких ограничений на журналистскую работу.

«Это две строчки мелким текстом внизу сайта. Если их специально не искать — то даже не заметишь. Все. В остальном «Радио Свобода» и другие подобные ресурсы работают как прежде — публикуют, что считают нужным», — добавил депутат.

По его словам, никто в России им не указывает, о чем говорить.