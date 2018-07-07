Пхеньян назвал «досадными» переговоры с Помпео

Северная Корея считает «досадными» последние переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного представителя МИД КНДР.

Помпео побывал в Пхеньяне 6-7 июля, где встретился с представителями северокорейских властей. Он назвал переговоры продуктивными.

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В МИД КНДР, в свою очередь, резюмировали, что Вашингтон в одностороннем порядке пытается заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

Кроме того, там обвинили американские власти в подрыве духа саммита 12 июня, в котором принимали участие президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын.