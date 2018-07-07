В Госдуме прокомментировали слова о силовом возвращении Крыма в состав Украины

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в интервью телеканалу RT прокомментировал слова бывшего министра обороны Анатолия Гриценко о том, что попытка силового возвращения Крыма приведет к государственному коллапсу.

«Гриценко на посту министра обороны прославился как главный НАТО-интегратор. Видимо, о том, как поступит Запад, если Украина пойдет на Крым, он знает лучше других», — сказал Бильбек.

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При этом, по его мнению, Гриценко действовал в своих интересах, выступая с подобным заявлением. Он предположил, что бывший министр обороны «с нетерпением» ждет, когда президент Украины Петр Порошенко покинет свой пост и сможет вновь вернуться в политическое поле.

Ранее Гриценко рассказал, к чему приведет попытка «отнять» Крым силой.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.