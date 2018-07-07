Помпео не встретился с Ким Чен Ыном в ходе визита в Пхеньян

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Пхеньян так и не встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Associated Press.

Ранее Белый дом анонсировал визит Помпео в Северную Корею, целью которого была встреча с Ким Чен Ыном.

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Госсекретарь США в ходе двухдневного визита провел переговоры с высокопоставленным чиновником Ким Ён Чхолем. Помпео назвал беседу продуктивной, однако добавил, что «предстоит сделать еще много работы».

Он также анонсировал встречу чиновников Пентагона с северокорейскими коллегами 12 июля. Они обсудят доставку в США останков американских солдат.