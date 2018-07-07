Президент Финляндии прокомментировал грядущую встречу Путина и Трампа

Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят развитие международных отношений. Об этом он сказал в интервью газете Ilta-Sanomat, передает РИА «Новости».

Ниинистё подчеркнул, что его беспокоит биполярность этого мира, а также тот факт, что международная политика персонифицирована.

Реклама

«Я также считаю, что Соединенные Штаты и Россия должны вести двустороннюю дискуссию, но они не могут вмешиваться в дела, касающиеся Европы», — подчеркнул президент Финляндии.

По словам Ниинистё, он надеется, что лидеры двух стран смогут обсудить как можно широкий спектр тем. Он заключил, что встреча Путина и Трампа принесет миру надежду.

«Надеюсь, они прибудут на встречу в Хельсинки с чем-то, что устранит страхи и укажет свет в направлении [движения], что напряжение будет снято», — сказал Ниинистё.

Путин и Трамп планируют провести двусторонний саммит 16 июля в Хельсинки.

Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены из-за предстоящей встречи Путина и Трампа.