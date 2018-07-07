Адвокат Трампа назвал условие для встречи президента с Мюллером

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал условие для встречи американского лидера со спецпрокурором Робертом Мюллером, который занимается расследованием «российского вмешательства» в президентские выборы США. Об этом пишет The New York Times.

По его словам, Трамп даст показания Мюллеру, если тот докажет, что президент США совершил преступление.

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Он также добавил, что в данном случае показания Трампа потребуются для завершения расследования.

Ранее СМИ сообщили, что Мюллер заподозрил NRA в передаче иностранных денег на кампанию Трампа.