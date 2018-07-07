На Украине рассказали, к чему приведет попытка «отнять» Крым силой

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что если страна попытается «силой вернуть» Крым, против нее введут санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если Киев попробует силой «забрать» Крым и Донбасс, против страны введут санкции и «на этом Украина закончится».

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Он также добавил, что у правительства Украины есть «неофициальный план» по возвращению Донбасса в состав страны.

Гриценко подчеркнул, что данная идея не предусматривает использования силовых методов. Однако, Киев не собираются осуществлять этот план.

В конце октября прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Крым останется в России и эту тему можно назвать закрытой раз и навсегда.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.