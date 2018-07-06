СМИ: близкий к Кадырову человек займется климатом

Новый советник президента России Руслан Эдельгериев займется в Кремле вопросами изменения климата, пишет RTVI со ссылкой на источник.

По информации телеканала, в этом качестве Эдельгериев сможет принимать участие в различных международных переговорах. Официального документа, свидетельствующего, что Эдельгериев будет отвечать именно за климат, на данный момент нет.

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RTVI пишет, что новый советник считается человеком, весьма близким к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в управление общественных проектов администрации президента перейдет глава «Роспатриотцентра» Ксения Разуваева.