Лавров и Зариф обсудили в Вене актуальные вопросы международной повестки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф в ходе министерской встречи в Вене по иранскому ядерному вопросу обсудили международную повестку, включая Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и урегулирование сирийского вопроса. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве отметили, что центральной темой обсуждения стал СВПД по иранскому ядерному вопросу и подготовка Каспийского саммита. Кроме того, министры затронули в разговоре сирийскую проблематику.

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«Рассмотрены некоторые актуальные международные вопросы, в частности, продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике, подготовке Пятого каспийского саммита», — сообщили в российском МИДе.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров назвал страны, заинтересованные в сохранении иранской ядерной сделки.