Песков опроверг данные о подготовке договора Путина и Трампа о выводе войск Ирана из Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что информация о готовящихся договоренностях России и США по выводу войск Ирана из Сирии не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, сирийская тематика будет обсуждаться на встрече Путина и Трампа. Он отметил, что российский лидер готовится к обсуждению соответствующей проблематики.

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«Но сообщения в том плане, что «без меня меня женили», когда две страны обсуждают третью страну и принимают за нее какие-то решения — вряд ли, наверное, это реалистично», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что такие сообщения не соответствуют действительности.

Ранее Песков удивился по поводу информации СМИ о желании американского лидера Дональда Трампа заключить с Владимиром Путиным сделку по Сирии.