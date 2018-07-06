Лавров рассказал, кто заинтересован в сохранении ядерной сделки по Ирану

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай заинтересованы в сохранении соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, в настоящее время ситуация с ядерным соглашением по Ирану непростая, но участники соглашения сохраняют приверженность международному праву.

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«Мы заинтересованы, как и наши китайские коллеги, в том, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был сохранен и полностью реализован», — заявил Лавров.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о разработке специального экономического механизма, который должен позволить иранской стороне продолжать торговлю после введения санкций со стороны США.