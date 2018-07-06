Глава МИД Франции назвал сроки ответа на санкции США против Ирана

Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан заявил о разработке специального экономического механизма, который должен позволить иранской стороне продолжать торговлю после введения санкций со стороны США. Об этом он сказал в эфире радиостанции RTL.

По словам министра, на встрече в Вене такой механизм обсудят ФРГ, Великобритания, Китай, Россия и Франция. Он позволит Тегерану продолжить торговлю до тех пор, пока страна соблюдает взятые на себя в рамках ядерной сделки обязательства.

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«Мы пытаемся внести предложения, и мы пытаемся это сделать до введения санкций, которые ожидаются в начале августа. Второй этап введения санкций — в ноябре. До начала августа, полагаю, у нас мало времени, но к ноябрю мы попробуем это сделать», -— сказал Ле Дриан.

Он добавил, что для продолжения сотрудничества Иран должен выполнять свои обязательства в рамках соглашения и прекратить угрозы о выходе из сделки.

Ранее иранский президент Хасан Роухани призвал Евросоюз сохранить ядерное соглашение, из которого в одностороннем порядке вышли США.