США предложили Греции помощь в реализации соглашения о переименовании Македонии

Вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Греции Алексис Ципрас обсудили соглашение страны с Македонией о переименовании, а также обсудили ситуацию в регионе, передает РИА «Новости».

«Вице-президент США Майк Пенс поздравил премьер-министра Алексиса Ципраса с историческим соглашением со Скопье по урегулированию давнего вопроса о названии. Он предложил США поддержку Соглашения в его устойчивой и успешной реализации, а также высоко оценил лидерство и мужество премьер-министра Ципраса в достижении этого соглашения, которое будет способствовать процветанию и стабильности региона», — говорится в сообщении.

Ранее парламент бывшей югославской республики Македонии большинством голосов повторно утвердил договор с Грецией об изменении официального названия государства.