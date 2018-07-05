В администрации США рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может привести к «конкретным договоренностям». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации США.

По данным агентства, в администрации США допускают, что Трамп и Путин придут к конкретным договоренностям в ходе встречи в Хельсинки.

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Как отмечается, лидеры могут объявить о достигнутых соглашениях по итогам встречи.

Ранее СМИ назвали место встречи Путина и Трампа.

5 июля посол США в России Джон Хантсман заявил, что Путин и Трамп проведут встречу один на один в Хельсинки.