СМИ назвали место встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет в Президентском дворце в Хельсинки. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источник.

По данным издания, встреча Трампа и Путина состоится в Президентском дворце после переговоров президента США с лидером Финляндии.

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Как отмечается, за день до встречи с Путиным, Трамп также посетит американское посольство в Хельсинки.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что Путин и Трамп проведут встречу один на один в Хельсинки.

По его словам, после встречи один на один, лидеры проведут переговоры в расширенном составе и посетят рабочий ланч.