Путин и Трамп проведут переговоры один на один в Хельсинки

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп проведут встречу один на один в Хельсинки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, после встречи один на один, лидеры проведут переговоры в расширенном составе и посетят рабочий ланч.

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Он также добавил, что Трамп прибудет в Хельсинки за день до встречи с Путиным.

Хантсман подчеркнул, что перед встречей с Путиным, Трамп встретится с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп могут встретиться тет-а-тет в Хельсинки.

По его словам, Кремлю подходит такой формат.