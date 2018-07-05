Bloomberg: у НАТО две проблемы — Путин и Трамп

Североатлантический альянс находится в состоянии высокой напряженности перед саммитом НАТО в Брюсселе, пишет в Bloomberg бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Ставридис рассказывает, что в период его работы в НАТО с 2009 по 2013 год были разногласия и противоречия по вопросам Ливии и Афганистана, а также бесконечные споры о справедливом распределении обязанностей между США и другими союзниками.

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Однако в настоящее время, пишет бывший главнокомандующий, существует очевидная личная антипатия президента США Дональда Трампа к альянсу НАТО в целом и к некоторым его лидерам в частности. Например, открытая неприязнь Трампа к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Автор статьи отмечает, что такая личная враждебность между наиболее важными национальными лидерами Североатлантического альянса происходит в особенно опасное время, когда политика президента России Владимира Путина с его методами «гибридной войны» давит на НАТО.

Ранее Трамп написал письма лидерам НАТО с призывом увеличить оборонные бюджеты.