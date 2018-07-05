DS: принц Чарльз и герцогиня Камилла были вблизи от места отравления «Новичком»

Принц Чарльз и герцогиня Камилла могли находиться в «метрах» от предполагаемого места отравления двух британцев «Новичком», сообщает Daily Star.

45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, которые стали жертвами нового отравления рядом с Солсбери, находятся в критическом состоянии в больнице после контакта с ядом «Новичок».

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По предварительным данным, контакт с ядом произошел в саду Королевы Елизаветы — парка, располагающегося в 320 метрах от Гилдхолла, где побывала королевская пара. В материале говорится, что Чарльз и Камилла посещали Солсбери две недели назад, чтобы вернуть хороший имидж городу после нападения с использованием нервно-паралитического вещества и объявить его «открытым бизнесу».

Отмечается, что после инцидента полиция оцепила территорию сада Королевы Елизаветы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию экстренного заседания британского МВД по новому отравлению «Новичком».