Захарова рассказа об упущенных из-за санкций возможностях Евросоюза

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что принятие Евросоюзом решения о продлении санкций в отношении Москвы лишило ЕС возможности переосмыслить свои внешнеполитические подходы в отношении России, передает РИА «Новости».

«Рассматриваем принятое главами государств и правительств стран-членов ЕС политическое решение о продлении односторонних ограничений против нашей страны в финансово-экономической сфере как еще одну упущенную возможность для конструктивного переосмысления внешнеполитических подходов ЕС на российском направлении», — сказала Захарова.

Она также отметила, что российская сторона сожалеет в связи с тем, что странам-участницам ЕС «не хватило решимости» признать искусственный характер увязывания всего комплекса отношений с Россией с полным выполнением минских соглашений, которое блокирует Украина.