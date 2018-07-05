Россия призвала Британию прекратить интриги с отравляющими веществами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает Великобританию прекратить интриги с химическими отравляющими веществами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Россия призывает власти Британии «прекратить интриги и игры с отравляющими химическими веществами».

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Она также добавила, что российская сторона также призывает Лондон прекратить чинить препятствия расследованию дела Скрипалей.

Ранее Захарова заявила, что ситуация вокруг отравления двух человек в британском Эймсбери является «грязной политической игрой».

По ее словам, российская сторона призывает Лондон «не идти на поводу у грязной политической игры».