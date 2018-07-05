Лукашенко назвал Венесуэлу «братской страной»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с днем независимости назвал латиноамериканское государство «братской страной», сообщается на официальном сайте белорусского президента.

Лукашенко заявил, что отношения двух стран обладают значительным потенциалом для развития, подчеркнув, что Белоруссия и Венесуэла похожим образом смотрят на современную внешнюю политику.

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«Венесуэла для Белоруссии — братская страна и стратегический партнер. Мы придерживаемся одинаковых взглядов на многополярность мира, невмешательство во внутренние дела, бесперспективность санкций», — сказал Лукашенко.

В поздравлении Мадуро белорусский президент отметил, что в современном мире «как никогда остро стоит вопрос защиты государственного суверенитета». По его мнению, под руководством Мадуро Венесуэла «решительно отстаивает свой путь социально-экономического развития, политическую идентичность и культуру».

Ранее сообщалось, что Диего Марадона заявил о желании познакомиться с президентом Белоруссии.