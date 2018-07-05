Мэй глубоко озабочена новыми отравлениями в Великобритании

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в Берлине, что глубоко озабочена отравлением еще двух человек в Великобритании нервно-паралитическим газом «Новичок». Об этом сообщает SkyNews.

Премьер-министр отметила, что британская полиция делает все возможное для выяснения обстоятельств нового инцидента с отравлением.

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«То, что еще два человека подверглись опасности из-за «Новичка» в Великобритании, вызывает глубокую озабоченность», — заявила Мэй.

Мужчина и женщина были найдены без сознания 30 июня в британском городе Эймсбери, расположенном неподалеку от Солсбери, где ранее были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сначала врачи подозревали у них передозировку наркотиками, однако позднее стало известно, что их отравили тем же ядом, что и Скрипалей.

Ранее сообщалось, что Великобритания уведомила ОЗХО о новом отравлении «Новичком» вблизи Солсбери.