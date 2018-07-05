Мадуро призвал военных Венесуэлы быть готовыми отразить вторжение США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы «не терять бдительности» после появившихся в американских СМИ сообщений о готовности его коллеги из США Дональда Трампа начать военное вторжение в Венесуэлу, сообщает латиноамериканский телеканал Televisa.

Во время церемонии присуждения новых званий военным лидер Венесуэлы процитировал отрывки из американских газет. В них сообщалось, что Трамп с несколькими своими советниками обсуждал возможность военного вторжения в страну, в связи с чем Мадуро призвал защищать право Венесуэлы на мирную жизнь.

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«Вам нельзя терять бдительность ни на секунду, потому что мы защищаем самое главное право, которое было у нашей страны за всю ее историю … — жить в мире», — заявил Мадуро.

Президент подчеркнул, что вопрос о военном вторжении Трамп задал «после визита венесуэльских оппонентов в Белый дом». Он также отметил, что «интервенция империи Соединенных штатов не может всегда быть решением проблем Венесуэлы».

Ранее сообщалось, что в августе 2017 года Трамп рассматривал возможность военного вторжения в Венесуэлу.