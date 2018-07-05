Япония хвалит Ким чен Ына на фоне критики со стороны КНДР

В Японии правительство продолжает хвалить качества лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, несмотря на критику со стороны КНДР, передает РИА «Новости».

Как отмечается, поведение японской стороны связано с надеждой на начало новых отношений с КНДР. По словам генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, для решения проблемы, связанной с похищенными в 70-е и 80-е годы гражданами Японии, которых Пхеньян использовал для шпионажа, необходима «огромная» решимость.

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«У председателя Ким Чен Ына есть руководящая сила, с которой он провел американо-северокорейский саммит», — заявил Суга.

Он добавил, что японская сторона будет делать все возможное для скорейшего возвращения всех похищенных.

Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая в Лас-Вегасе на форуме представителей республиканской партии, назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «великим переговорщиком».