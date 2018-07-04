Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили Сирию

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Израиля Гарри Корен обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте МИД.

«Состоялся подробный обмен мнениями по широкой повестке дня, включая складывающуюся ситуацию в Сирии», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, стороны также обсудили ряд актуальных вопросов российско-израильских отношений.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время переговоров с его коллегой из Иордании поднимался вопрос об отмене односторонних санкций в отношении Сирии.

По его словам, односторонние санкции препятствуют возвращению на родину сирийских беженцев.