В Эстонии рассказали о стоимости обустройства границы с Россией

В министерстве внутренних дел Эстонии заявили, что строительство государственной границы с Россией будет стоит около €320 млн. Об этом сообщает Virumaa Teataja.

По данным ведомства, обустройство границы в течение 11 лет потребует около €250,3 млн, а расходы на содержание до 2026 года составят €70 млн.

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Как отмечается, министерство предлагает властям Эстонии одобрить финансирование строительства и содержания границы в полном объеме и считать это стратегической инвестиционной необходимостью.

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что стена на границе с Россией будет построена несмотря на возросшую в несколько раз стоимость