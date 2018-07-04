В МИД России рассказали о ежедневных переговорах с сирийской оппозицией

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российские военные ежедневно проводят переговоры с представителями умеренной оппозиции в южной зоне деэскалации Сирии, сообщает РИА «Новости».

Вершинин подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на положительный исход дискуссии, отметив, что переговоры ведутся с теми представителями оппозиции, которые не занимаются террористической деятельностью «и которые выбирают путь политического урегулирования».

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Сирийские оппозиционеры в свою очередь сообщили Reuters, что переговоры с российской стороной провалились из-за требования сдать тяжелое оружие. Они также отметили, что Россия выступает не за поэтапное разоружение, а требует передать все тяжелое оружие единовременно.

Россия и представители умеренной сирийской оппозиции начали последний раунд переговоров в среду, 4 июля. После первого раунда оппозиционеры назвали российские требования «унизительной капитуляцией». По официальным данным, вернуться за стол переговоров мятежников убедила Иордания.

Ранее сообщалось, что сирийская оппозиция передала ООН список кандидатов для конституционной комиссии.