ЕС обсудит с Украиной возможное участие в восстановлении Донбасса

По словам источника в структурах Евросоюза, представители ЕС планируют обсудить с Украиной вопросы возможного участия в работах по восстановлению на востоке Украины, а также перспективы программы социально-экономического развития, передает РИА «Новости».

«ЕС вновь подтвердит свою поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и намерение играть важную роль в усилиях по восстановлению, как только ситуация в регионе это позволит», — сказал источник.

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По его словам, в ходе встречи также планируется провести обсуждение гуманитарных последствий конфликта и гуманитарную поддержку ЕС.

«Мы также находимся в процессе развертывания первой специальной программы поддержки социально-экономического развития на востоке Украины», — отметил он.

Речь идет о встрече, которую планируется провести 9 июля.