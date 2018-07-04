Володин назвал сроки визита делегации Госдумы в США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что делегация российских парламентариев может совершить визит в США осенью, передает РИА «Новости».

«В ближайшее время. Мы учитываем отпуска и, скорее всего, это уйдет ближе к осени. То есть осенью», — сказал Володин.

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По его словам, в ходе визита депутаты Госдумы могут выступить в обеих палатах парламента США.

«Нужно исходить из того, что решение принято о начале парламентского диалога, который предполагает обмен делегациями и выступление в сенате и в конгрессе депутатов Государственной Думы, которые изложили бы свою позицию. Мы об этом говорили. Было бы хорошо, чтобы депутаты выступили, представив позицию российского парламента», — отметил он.

Вместе с тем, Володин призвал дождаться официального приглашения, чтобы обсуждать формат поездки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что совершившие визит в Россию сенаторы и конгрессмены из США не встречались с кремлевскими чиновниками.