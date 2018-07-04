Посол США в России заговорил по-русски на приеме в честь Дня независимости

Посол США в России Джон Хантсман в ходе приема в честь Дня независимости США в своей резиденции в Москве обратился к гостям на русском языке, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Для меня — американца очень значимо праздновать этот праздник. Я очень рад в Москве встретить добрых друзей. Добро пожаловать в наш дом — Спасо-хаус, спасибо большое», — сказал Хантсман во время церемонии выноса флага и исполнения гимнов России и США.

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После этого он перешел на английский и еще раз подчеркнул значимость Дня независимости для каждого гражданина США. Сообщается также, что темой приема у американского посла в этом году стал Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США.