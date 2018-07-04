Лавров обсудил с главой МИД Иордании снятие санкций с Сирии

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что во время переговоров с его коллегой из Иордании поднимался вопрос об отмене односторонних санкций в отношении Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению главы российского МИДа, односторонние санкции препятствуют возвращению на родину сирийских беженцев. Он также отметил, что Россия неоднократно поднимала вопрос об отмене экономических ограничений в отношении Сирии.

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«Россия также уже не раз говорила о необходимости отменить односторонние санкции, которые западные страны ввели против Сирийской Арабской Республики, санкции, которые препятствуют созданию нормальных экономических, инфраструктурных условий для возвращения беженцев», — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что в ООН спецдокладчик высказался за разработку механизма отмены западных санкциях в отношении Сирии.