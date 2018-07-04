Guardian: Путину будет легко извлечь выгоду из невежества Трампа

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Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки станет первым саммитом Россия — США, который проведут «националистические популисты», пишет в колонке британской газеты The Guardian Натали Нугайред, экс-главред французской газеты Le Monde.

Трамп встретится с Путиным после саммита НАТО в Брюсселе и поездки в Великобританию, так что визит в Хельсинки позволит ему «искать утешения в Кремле с единомышленником и «сильным» лидером».

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Нугайред отмечает, что подход Трампа к международным отношениям с лозунгом «Америка прежде всего», возможно, является «величайшим политическим подарком» Путину, так как уход США из Европы был давней целью советского правительства, которую Путин теперь считает достижимой.

Автор материала отмечает, что Путину будет легко извлечь выгоду из «невежества, тщеславия и самодовольства» Трампа, а сам он будет «наслаждаться» тем фактом, что поведение Трампа на встрече в Хельсинки будет непредсказуемым для его советников, в общем, как и для союзников США.

Нугайред подытоживает свой материал словами о том, что грядущий саммит — это большая победа Путина, поскольку ничто не нравится российскому лидеру так, как событие, создающее впечатление, что США и Россия определяют мировые дела так, как они когда-то делали раньше.

Ранее в Кремле отреагировали на информацию об изменении места встречи Путина и Трампа.