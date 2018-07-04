Песков рассказал о встречах Путина с Нетаньяху и эмиром Катара

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава государства планирует провести встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает РИА «Новости».

«Мы действительно не исключаем возможности проведения таких встреч. Они в целом готовятся и состоятся, если в связи с планируемым посещением матчей чемпионата гости приедут сюда. Нетаньяху да, такая встреча запланирована», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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По его словам, встречи запланированы на следующую неделю. Он также уточнил, что встреча с эмиром Катара состоится если он будет находиться в Москве.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху посетит Москву 11 июля.