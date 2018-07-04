В Молдавии рассказали об очень плохих отношениях с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в некоторых аспектах отношения с Россией «хуже некуда». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отношения с Россией не могут стать хуже, потому что на некоторых уровнях хуже некуда», — сказал Додон.

По его словам, потепление отношений с российской стороной возможно только после парламентских выборов.

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Додон отметил, что Молдавия поддерживает отношения с Россией на четырех уровнях. Президентские и региональные отношения он оценил как хорошие, однако парламентское взаимодействие он посчитал «частично плохим».

«На уровне правительств — полный бойкот», — резюмировал Додон.

Ранее молдавский лидер поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Молдавии.