В Молдавии рассказали об очень плохих отношениях с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в некоторых аспектах отношения с Россией «хуже некуда». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Отношения с Россией не могут стать хуже, потому что на некоторых уровнях хуже некуда», — сказал Додон.
По его словам, потепление отношений с российской стороной возможно только после парламентских выборов.
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Додон отметил, что Молдавия поддерживает отношения с Россией на четырех уровнях. Президентские и региональные отношения он оценил как хорошие, однако парламентское взаимодействие он посчитал «частично плохим».
«На уровне правительств — полный бойкот», — резюмировал Додон.
Ранее молдавский лидер поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Молдавии.