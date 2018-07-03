Трамп: агентство национальной безопасности удалило миллионы сообщений

Президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Фарго, Северная Дакота, 27 июня 2018 года Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что агентство национальной безопасности США удалило 685 миллионов телефонных звонков и сообщений.

«Уау! Агентство национальной безопасности удалило 685 млн телефонных звонков и текстовых сообщений. Нарушение конфиденциальности? Они винят технические сбои. Такой позор. Охота на ведьм продолжается!», — написал глава государства.

Ранее сообщалось, что Трамп возмутился утечками данных из ФБР в «фейковые» СМИ. Он также заявил, что «злобные демократы» продолжают вести «охоту на ведьм».