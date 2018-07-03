Косачев: в делегации конгрессменов США был парламентарий из «черного списка»

Среди американских конгрессменов, находящихся с визитов в России, один парламентарий находится в ответном санкционном списке, передает РИА «Новости» заявление главы международного комитета Совфеда Константина Косачева.

«В американской делегации был один парламентарий, находящийся в так называемом «черном списке», и мы пошли на исключение ради возможности парламентского диалога», — сказал Косачев.

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Он рассказал, что приветствовал американского коллегу и сообщил ему, что рад его видеть. Также Косачев отметил, что «был бы рад его видеть и в Вашингтоне».

«В ответ он заулыбался», — добавил Косачев.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров встретился с делегацией конгрессменов США в здании российского Министерства иностранных дел.