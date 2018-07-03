«Дождь» восстановил аккредитацию в Госдуме вопреки объявленному бойкоту

Телеканал «Дождь» восстановил аккредитацию в Госдуме для своего корреспондента Михаила Рубина. Во вторник, 3 июля, он присутствовал в Госдуме для освещения встречи американских сенаторов с депутатами Госдумы. Информацию о восстановлении своей аккредитации «Газете.Ru» подтвердил сам Рубин.

«В Думе происходило очень важное международное событие, которое ни одно СМИ не может проигнорировать. И не проигнорировало. Поэтому мы запросили разовую аккредитацию для нашего оператора, в нашем фокусе были прежде всего комментарии американской делегации. Что касается меня, то у меня аккредитация есть, мы попросили ее восстановить достаточно давно. Объявленный бойкот не исключает общения с депутатами в режиме «офф рекорд» как с источниками информации и освещения подобных значимых событий и важнейших законов, таких как пакет пенсионной реформы. Ни один другой журналист от «Дождя» при Думе не аккредитован. Напомню, что до скандала со Слуцким от нас были аккредитованы там семь человек», — пояснил журналист.

Напомним, что «Дождь» был в числе тех СМИ, которые объявили бойкот Думе после обвинений председателя комитета по международной политике Леонида Слуцкого в домогательствах по отношению к журналисткам.