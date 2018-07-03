Американские конгрессмены пригласили депутатов Госдумы посетить США

Делегация американских конгрессменов пригласила депутатов Госдумы посетить США, в нижней палате парламента приняли предложение. Об этом сообщил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, передает РИА «Новости».

Во вторник, 3 июня, делегация конгресса США посетила Госдуму, где встретилась со спикером Вячеславом Володиным и парламентариями.

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«Приглашение от них (американских конгрессменов. — «Газета.Ru») поступило для делегации Госдумы», — сказал Аксаков.

По его словам, в Госдуме приняли приглашение, визит может состояться до конца 2018 года.

По итогам встречи спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что стороны условились продолжать диалог.

«Мы договорились о межпарламентском диалоге и продолжим его по приглашению наших коллег из конгресса США в Америке, встречаясь с нашими коллегами как из сената, так и из конгресса», — сказал он.

Ранее американские конгрессмены встретились с главой МИД России Сергеем Лавровым.